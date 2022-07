Mint ahogy arról már korábban is írtunk, az utolsó felkészülési mérkőzésére készült a hétvégén az NB III.-ra hangolódó PTE PEAC labdarúgócsapata.

Összességében sikeres időszakon van túl a pécsi alakulat, már ami az edzőmérkőzéseket illeti. Elsőként a Majos SE ellen mutatkozott be Lőrinc Antal gárdája, azonban 4–1-re kikapott hazai környezetben. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy azon a találkozón az első játékrészben fiatal baranyai játékosok jutottak lehetőséghez, így komoly következtetést hiba lenne levonni. A fordulást követően rutinosabb labdarúgók is pályára léptek, ráadásul azt a félidőt meg is nyerte a vendéglátó brigád.

A folytatásban a PVSK ellen nem kegyelmezett a tavalyi Megye I.-es bajnok, ugyanis hármat gurított a házigazdának, egyet sem kapva.

Szombat délelőtt végül 10.30-kor kezdődött PTE PEAC–Dunaföldvár összecsapás a nagy meleg miatt, de aki kilátogatott, az bizonyára jól szórakozott.

A tolnai klub alaposan megerősítette keretét, így komoly csatára lehetett számítani már elöljáróban is.

Minkét együttes egy-egy gólt szerzett mindkét félidőben, így döntetlennel zárta a felkészülést a pécsi gárda.

Mindennek ellenére már körvonalazódnak egy szerethető, harcos, és remélhetőleg eredményes csapat körvonalai.

PTE PEAC–FC Dunaföldvár 2–2 (1–1)

Felkészülési mérkőzés, Pécs, Várkői Stadion

Ez következik (07.31.): Majosi SE–PTE PEAC (17.30)