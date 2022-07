Labdarúgás 3 órája

Kezdődhet egy új fejezet: feltámadna a komlói labdarúgás

Szebb napokat is megélt már a Sport36 Komlói Bányász labdarúgócsapata, de most tényleg úgy tűnik, hogy felszállhat a füst. Karizmatikus tréner érkezett, aki szeretné gatyába rázni a brigádot, ráadásul a fejlesztések is igencsak jól alakulnak.

Lassan, de annál biztosabban kezd körvonalazódni a labdarúgó Megyei I.-ben szereplő Sport36 Komlói Bányász helyzete. A szebb napokat is megélt klubnál az elmúlt időszakban a trénerek egymásnak adták a kilincset a Komlói Bányász székházában, ugyanis egyik vezetőedző sem bírt maradandót alkotni. A szurkolók azonban ismét bizakodhatnak, ugyanis rutinos edző érkezett a kispadra. Nagy Gábor lett a befutó, aki a PMFC második csapatától érkezett a kék-fehérekhez. – Nem volt nehéz meghozni ezt a döntést! Ugyebár a PMFC-nél megszűnt a csapat, pedig szívesen maradtam volna, de az élet megy tovább! Ugyan volt több lehetőségem is, de végül a Komló mellett tettem le a voksom, azt gondolom, érdemes itt dolgozni – vélekedett Nagy Gábor. Már több mint egy hete, hogy a szakember megkezdte a munkát a komlói gárdánál, s mint megtudtuk, azért nagy átalakulás várható, már ami a keretet illeti. Túlságosan sok idő azért nem maradt, ugyanis augusztus első hetében főtáblás kupamérkőzést kell játszania az alakulatnak Kadarkúton. – Alapból is igencsak alacsony volt a létszám, így szükség is van az erősítésre. Maradjunk abban, hogy nagy változások várhatóak, már ha a hét-nyolc labdarúgó nagynak számít – osztotta meg gondolatait a vezetőedző. Az elmúlt két esztendőben egyaránt a 11. helyen végzett a Komló. Persze nézhetjük onnan, hogy a kiesés szele egyszer sem csapta meg a brigádot, de a legtöbb esetben a játék is hagyott maga után kívánnivalót. – Az alapvető cél, hogy aki sportol, az örömét lelje, hiszen mégiscsak egy amatőr sportról beszélünk. Másik fontos dolog, hogy mindez „eladható” legyen, hogy valakinek csináljuk ezt a programot. Az edzés az munka, a mérkőzés az ünnep. Valakinek kellene játszani, hiszen nem az a lényeg, hogy saját magunknak játsszunk, hanem az a legfőbb, hogy a nézőknek tegyük ezt az aktívitást „eladhatóvá”. Konkrét célkitűzésről pedig még nem tudok beszélni, ugyanis egyelőre ismerkedem, és a keret még kialakítás alatt van – nyilatkozta lapunknak Nagy Gábor, a Sport36 Komlói Bányász újdonsült vezetőedzője. Ideje megállni Egy dolgot már elöljáróban kilehet jelenteni: a komlói srácok a pályára nem foghatnak majd semmit, ugyanis teljesen új gyepszőnyeget kapott a centerpálya. Ennek talán egyetlen hátránya, hogy a felkészülési időszakban a csapat kénytelen idegenben játszani találkozóit, ráadásul könnyen lehet, hogy még a szezon első néhány párharcát is vendégként kell megvívnia az együttesnek. A Komló legközelebb pénteken, este 18 órakor mérkőzik meg a Sportolda (megye II.) együttesével, de a későbbiekben ellátogat majd a Nagykozár, Dombóvár, valamint a Kozármisleny otthonába is.

Továbbá nem feledkezhetünk meg arról, hogy a KBSK az idei esztendőben ünnepli 100. évfordulóját. Sok emlékezetes pillanattal kikövezett út mérföldköve az idei év, amikor érdemes megállni egy pillanatra és visszatekinteni. Mindezt megtehetjük augusztus 27-29. között.

Az első napon a kézilabda- és kosárlabda-szakosztályok, a sakkosztály, valamint a természetjárók mutatkoznak be. Egy nappal később a KBSK sporttelepén a labdarúgó-szakosztály idézi fel történetének dicsőséges pillanatait egykori sztárokkal és a mai játékosokkal, de az atlétika-szakosztály is készül.

