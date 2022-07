A PTE Egészségtudományi kara, s a Nemzeti Kézilabda Akadémia egymást segítve fejlődik tovább a szakember képzés, a sporttudomány és annak gyakorlati alkalmazása terén.

– A Pécsi Tudományegyetem a sport területén a legfontosabb egyetem a TF után – kezdte dr. Miseta Attila rektor megerősítve mondandóját azzal, hogy tanulóik a közelmúltban asztaliteniszben, dzsúdóban is sikeresen szerepeltek, s a sárkányhajósaik is világbajnokok lettek. – Az élsportokon túl is igyekszünk nagy figyelmet fordítani arra, hogy a dolgozóink és hallgatóink egyaránt jussanak olyan lehetőségekhez, hogy kiélhessék sportolási aktivitásaikat. Illetve egy kis jótékony pressziót is gyakorlunk utóbbi csoportra.

Hozzátette, kézilabdában van még a városban fejlődni való, de a peremfeltételek javulni fognak. Majd kitért arra, a sport egyre inkább tudomány is. Az egészségi állapot felmérése, annak erősítése elengedhetetlen a tisztes eredmények eléréséhez. A PTE pedig ezen a téren is fejlődik, épp ezért üdvözölte az új együttműködést.