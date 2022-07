Újabb játékossal bővült a Szentlőrinc SE kiszolgáló egysége, hiszen a támadók mögé érkezett egy kreatív középpályás a III. kerületi TVE-től Daróczi Zoltán személyében.

– Nagyon örültem a Szentlőrinc megkeresésének, mert korábbi csapattársaimtól csupa jót hallottam erről a klubról – kezdte a klub sajtóközleményében, Daróczi. – Tudtam, hogy jó a közösség, miként azt is, hogy itt bátran adnak lehetőséget a fiataloknak, számomra pedig ez különösen fontos volt. Volt más ajánlatom is, maradhattam volna a Kerületnél, de én továbbra is az NB II-ben akartam futballozni, meg szeretném mutatni, hogy megállom a helyem a másodosztályban! Szeretnék minél több időt a pályán tölteni, és bízom benne, hogy közösen elérjük a célt, bentmarad a Szentlőrinc.

Daróczi 22 éves szélső támadó. Megjárta a Puskás Akadémia korosztályos gárdáit, s a felcsúti csapat partnerénél, a Csákvárnál is játszott kölcsönben. Végül a Vasas csapott le rá, ahonnan egy évet követően távozott. Az előző idényt a III. kerületi TVE-nél töltötte. Összesen 55 mérkőzést kapott a három csapat színeiben az NB II.-ben a 2017/2018-as szezontól. Ezek alatt a transfermarkt.de adatai szerint két gólt, s kilenc gólpasszt jegyzett.

– A 2000-es korosztály kimagasló tehetsége volt, különleges játékosnak tartom, aki rendkívül kreatív, remek szervezőkészséggel van megáldva, kiválóan hozza helyzetbe a társait, emellett fizikailag is megállja a helyét ebben az osztályban – mondta róla a sportszakmai igazgató, Fekete Tivadar. – A felnőtt karrierje nagyon ígéretesen indult, de egy komoly sérülés miatt megtorpant a fejlődése. Nagyon szimpatikus volt számomra, hogy a szakmai szempontokat tartotta elsődlegesnek, illetve hogy nem a biztosat, a tutit választotta, hanem inkább eljött hozzánk és vállalja a kihívást, mert bizonyítani akar az NB II.-ben!