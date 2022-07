– Milyen kapcsolatban állt ez idáig a labdarúgással?

–Mohácson születtem és itt is élek a családommal, alap és középfokú tanulmányaimat is a városban végeztem. A 80-as évek végén a 90-es évek elején még a helyi „Új Barázda TSZ SE” színeiben serdülő és ifjúsági korosztályban játszottam néhány évig, majd aktív labdarúgó játékvezetőként 10 évet működtem, amely során az NB II.-ben is bemutatkozhattam. Közel 20 éve labdarúgó játékvezető ellenőrként folyamatosan tevékenykedem Baranya megyében. Korábban a Mohács Városi Labdarúgó Szövetség Játékvezető Bizottságának elnökeként, majd az MLSZ BMI Játékvezetői Bizottságának tagjaként különböző társadalmi megbízatásokban látok el feladatokat. Összességében elmondható, hogy lassan 30 éve heti szinten részt veszek a megyei labdarúgás életében.

– Hogyan értékelné kívülállóként a mohácsi labdarúgócsapat tavalyi teljesítményét?

– A már említett tevékenységem nem tette lehetővé, hogy személyesen is benyomást szerezzek az elmúlt év teljesítményéről. Így objektíven és reálisan nem tudom megítélni, találgatásokba pedig nem szeretnék bocsátkozni minden részlet ismerete nélkül. A tabella számai alapján két teljesen ellentétes őszi/tavaszi idényről beszélhetünk. A tavaszi szezon mutatott olyan erényeket, melyekre lehet és kell is építeni a közelebbi és a távolabbi jövőben egyaránt, melyhez alapos elemzés is szükséges. Meg kell találni a két eltérő idény negatív és pozitív tényezőit egyaránt.

– Mekkora változásokra lehet számítani a nyár folyamán?

– Július 1-től látom el új feladatkörömet. Legelőször le kell zárnunk az elmúlt év nyitott kérdéseit. Mérleget kell vonnunk minden szempontból és tiszta lappal indulni a következő szezonnak. Egy osztályváltás, különösen visszalépés esetén komoly szakmai, mentális és egyéb más szempontú kihívást is jelent. A kihívások egyben lehetőséget is jelentenek, mellyel szeretnénk is élni. Azon az úton, amely elsősorban a helyi és környékbeli labdarúgókra építést jelent, továbbra is szeretnénk megtartani a lehetőségeink figyelembevételével. A felnőtt és az utánpótlás szakmai stáb döntő többségének munkájára továbbra is számítunk. Fontos, hogy az utánpótlásban elkezdett szakmai munka folytatódjon és folyamatos fejlődést mutasson az óvodás korosztályoktól egészen a U19-ig. Még ha nem is lesz mindenkiből magasan jegyzett futballista, de sport, a mozgás, az egészségesebb életmód, a közösséghez való tartozás mind hozzájárulhat egy pozitív személyiség fejlődéshez, amit már a legkisebbeknél el kell elkezdeni, különösen a mostani „közösségi világháló” által is generált kihívásokra.

– Mi a kitűzött cél a következő szezonra, illetve hosszú távon?

– Annak ellenére, hogy egy osztállyal lejjebb kezdjük a szezont, a játékosaink iránt erős érdeklődés mutatkozott környező NB III.-as csapatok részéről is. A célokat a játékos keret véglegesítése után szeretnénk a realitás jegyében meghatározni. Szeretnénk a helyi kötődésű, a 20/21-es szezonban megyei I-es bajnokságot nyert csapat magját megtartani. Olyan nyerő típusú, célokkal rendelkező és a célokért tenni akaró játékosokkal találkozhattam, akik elszántsága jó alap lehet arra, hogy a lehető legrövidebb idő alatt vissza kerüljünk az NB III.-ba. Ez az utánpótlás csapatainkban játszók számára is megfelelő perspektívát adhat. A távozók függvényében néhány új, helyi és környékbeli kötődésű játékos érkezésére is számítunk. A Megyei III. osztályban bajnokságot nyert csapatunkat is szeretnénk elindítani magasabb osztályban, amennyiben ehhez biztosítottnak látjuk többek között a létszámot is. Nagy hangsúlyt kívánunk fektetni az U-korosztályaink szakmai munkájára és versenyeztetésére egyaránt. Melyhez szülők eddigi segítségét, közreműködését ezúton is szeretném megköszönni!