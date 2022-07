Korábban már írtunk arról, hogy Csilus Ádám Nyíregyházáról Szentlőrincre teheti át a székhelyét, s ez most be is igazolódott. A piros-feketék ugyanis bejelentették, hogy mindenben megegyeztek a Ferencvárosban Magyar Kupát és Ligakupát is nyerő, illetve NB I.-es ezüstérmes labdarúgó.

– Sajnos a legutóbbi két évem nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, előbb a sarkamat műtötték, majd az Achilles-ínam sérült meg – fogalmazott a 25 éves játékos a klub közleményében. – Nem voltam túl szerencsés ebben az időszakban, de már nem akarok ezzel foglalkozni! Inkább előre tekintek: nagyon hálás vagyok a Szentlőrincnek, hogy lehetőséget kínált nekem ebben a helyzetben. Sokat jelentett, hogy a sportigazgatót, Fekete Tivadart régóta ismerem, az pedig perdöntő volt számomra, hogy folyamatosan éreztette velem, mindenáron szerződtetni akar! Nagyon mélyről jövök vissza, de épp ezért nagy bennem a bizonyítási vágy. Szeretném újra megmutatni, nem csak magamnak, hanem másoknak is, hogy annak idején nem véletlenül játszottam olyan klubokban, mint a Fradi, vagy a Puskás! Minél több időt a pályán szeretnék tölteni, érezni akarom a meccsek izgalmát, gólokat akarok rúgni, gólpasszokat akarok adni. Egyszerűen élvezni szeretném, hogy újra futballozhatok!