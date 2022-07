Az egyéni sportok mezsgyéjén haladva, ott vannak azok a fiatalok, akik valamilyen küzdősportban bontogatják szárnyaikat, a cselgáncs pedig ezek közül is kimagasló. Szász Hanna (Siklós), Kenderesi Péter (PVSK) és Schönberger Máté (Virradat SE) korosztályuk legjobbjaival mérkőznek jó esélyekkel, s már a felnőtt mezőnybe is olykor-olykor belekóstolnak nem is sikertelenül. Aztán ott vannak az úszók, Hartmann Máté, aki a PSN-nek szállítja az érmeket, s nyugodtan álmodhat az ötkarikás játékokról.