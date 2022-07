Másodjára is a baranyai megyeszékhelyre csábítja a kosárlabdasport krémjét a Rátgéber Akadémia, de nem önző céllal. Az intézmény falain belül rendezik ugyanis majd meg a Kosárlabda Specifikus Módszertani Központ szervezésében a II. Nemzetközi Kosárlabda Konferenciát. Ez pedig minden szakmabelinek óriási lehetőség arra, hogy a legnagyszerűbb sportvezetőktől tanulhasson, leshessen el akár bajnokságokat befolyásoló fortélyokat.

A július végére, 23-24-re szervezett eseményen a Multipractice lesz a központi tematika, ehhez kapcsolódva fejtik ki véleményüket, tapasztalataikat a mai kosárlabdázás legelismertebb képviselői.

A nívós társaság talán legismertebb tagja Nick Nurse, az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA) szereplő Toronto Raptors vezetőedzője, aki a kanadai csapat egyetlen bajnoki címénél is ott ült a padon, illetve a kanadai válogatottat is ő irányítja. Tavalyelőtt az év edzőjének is megválasztották.

A világ legnívósabb seregszemléjét azonban nem csak Nurse hozza majd testközelbe ebben az évben, ugyanis Pécsre látogat az a Robert McKillpo is, aki felfedezte, edzette és útjára indította korunk talán legnagyszerűbb irányítóját, Steph Curryt. Azaz betekintést kaphatunk annak a szakembernek az elméjébe is, aki meglátta a lehetőséget az idei bajnok legjobb játékosában, a döntő MVP-jében.