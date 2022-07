Mellette Füzi Róbert is visszatér, habár ő egyetlen meccset sem játszhatott a Vasút színeiben. Alig egy éve ugyanis szívproblémát diagnosztizáltak a kosarasnál, és úgy tűnt, pályafutását is abba kell hagynia, mindössze 22 évesen. Fél évet kénytelen volt kihagyni, azonban egészségügyi problémáját sikerült az orvosokkal együtt rendbe hoznia. A tavaszi szezonban már vissza is térhetett a pályára, és a Veszprém színeiben végig is játszotta ezt a félévet 2-3-as poszton.