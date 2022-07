Egy kisebbfajta kényszerpihenő vár a PVTC teniszezőjére, Bartha Pannára, aki már a Hungarian Grand Prix selejtezőtől is visszalépett egy hete, most pedig mint megtudtuk, a svájci versenyén sem fog elindulni.

Igencsak erős, eredményes idényt produkál ez idáig a még mindig csak 18 esztendős sportoló. Tunéziában egyéniben és párosban is felállhatott a dobogó legfelső fokára, ráadásul a Felnőtt Fedett Pályás Országos Bajnokságon is aranyérmet szerzett párosban. Legutóbbi tornagyőzelmét Frankfurtban aratta partnerével, Ellie Daniels-el az oldalán, de Wimbledonban is letette névjegyét. Igaz, a selejtező első körében búcsúzott, de ettől függetlenül a baranyai teniszező nem okozott csalódást, sőt, igencsak megnehezítette a brit ellenfele dolgát, akinek azért már volt tapasztalata ilyesfajta borítású pályán.

Ezt követően Stolmár Rebeka ellen játszott volna a 250-es WTA tornán, azonban gyomorrontás miatt kénytelen volt visszalépni. A helyzet azóta sem javult, így úgy döntött, hogy inkább összeszedi magát, a regenerálódásra koncentrál, és megpróbálja kiélvezni a szabadidejét, hogy újult erővel visszatérhessen.