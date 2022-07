Jelentős átalakuláson megy keresztül a Szederkény labdarúgócsapata, ugyanis olyan döntéseket hozott az együttes vezetősége, amely hosszútávon vélhetően majd a fejlődést szolgálja.

Kellett is kapni az alkalmon, hiszen Tomin Milán, aki tavaly még a Megye I.-es alakulat vezetőedzője volt, a következő idényben már a HR-Rent Kozármislenynél dolgozik asszisztens edzőként. A szederkényi szakmai munkát így is figyelemmel kíséri, ráadásul a szakmai stábban és az egyesület életében is részt vesz.

A következő szezontól Kovács Zoltán irányítja majd vezetőedzőként a felnőtt csapatot, a kozármislenyi U19-es fiatalok mellett. Továbbá a szakmai stábhoz csatlakozik a friss bajnok PEAC-tól az egykori NB I.-es kapuvédő, Kurucsai Kornél is, aki kapusedzőként szolgálja a klubot.

Legfőbb céljuk tehát az, hogy a sportszervezetek szakemberei kölcsönösen segítsék egymást, ezzel is hozzájárulva az utánpótlásban és felnőtt csapatban sportoló játékosok fejlődéséhez. A szederkényi gárda július 19-én kezdi a felkészülést.