Baranyai körkép Ahhoz képest, hogy néhány éve veszélybe került a sportág jövője, szerencsére nincs akkora baj. Ha a profizmus el is tűnt, amatőr vonalon tovább folytatódnak a versenyek. Az idei férfi NB I.-et a Magyar Strandlabdarúgás Menedzsment Nonprofit Kft. szervezi, ami egy ötcsapatos tornát jelent egy hétvégén Bonyhádon.

Amatőr női és utánpótlás bajnokságot a szigetvári Rack Róbert által irányított Magyar Labdarúgó Egylet Kft. bonyolítja le, ők kapták meg ehhez a jogot. Az idei tornák hat hétvégén keresztül a Focivilág támogatásával zajlanak. A mérkőzéseket mindenkinek a balatonlellei Napfény strandon rendezik meg.

A strandfoci-pontvadászatban baranyai csapatok is játszanak. Az U17-et a PTE-PEAC nyerte, a nyílt férfi kategóriában a Keresztes Lovagok, a Nagydobsza és a Bódi Focisuli indult, a Lovagok győzött, a Bódi második lett, míg a nagydobszaiak sereghajtók lettek a hatos mezőnyben. A Lovagok az öregfiúknál is érdekelt, miként a hölgyeknél is a Lidércek nevű gárdával együtt.