Elsöprő sikereket arattak már eddig is a Pécsi Tudományegyetem versenyzői az Európai Egyetemi Játékokon. A sakkozók és az asztaliteniszezők is remekeltek, s ezt vasárnap utóbbi sportágban versenyzők még tetézni is tudták. Magabiztosan jutottak a lengyel Gdański Műszaki Egyetem csapata ellen a legjobb nyolc közé. Így már két 3:0-s és két 3:1-es sikerrel megmutatták, hogy ők képviselik az elitet.