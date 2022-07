Az előző idény végén Marián Sluka három fordulóval a zárás előtt felállt, mert ő is úgy érezte, vele nem biztos, hogy elérné célját a gárda. Mint utóbb kiderült, már vele is elegendő pontot szereztek a bennmaradáshoz. Utódjával Gabala Krisztiánnal azt a három meccset követően elváltak az egyesület útjai. Felvetődött az a pletyka is, hogy Buzsáky Ákos ülhet le a padra, de végül Jeremiás mellett kötött ki a klub.

– Olyan fiatal, ambiciózus edzőt szerettünk volna szerződtetni, aki meg akarja mutatni magát, aki a nap huszonnégy órájában a munkájával foglalkozik, ezzel kel, ezzel fekszik. Márpedig Gergő ilyen! – mondta már Fekete Tivadar, az egyesület sportszakmai igazgatója. – A Debrecennél rengeteg tapasztalatot szerzett az utóbbi években, amit nálunk kamatoztathat, nem mellesleg nagyon fiatalon megadatott neki, hogy ha rövid ideig is, de élvonalbeli csapatot irányíthasson, és ő ebben a szerepben is megállta a helyét. Nagyon profi gondolkodású szakember, aki több nyelven beszél. Úgy gondolom, az irányításával el tudjuk érni a célunkat, meg tudjuk őrizni az NB II-es tagságunkat, és a fiatal játékosaink is szintet léphetnek, tovább építhetik a karrierjüket!