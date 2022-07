Vanyúr Arnold is a HR-Rent Kozármisleny labdarúgócsapatának kötelékében dolgozik majd a következő idényben. A szenvedélyes futballrajongó ezt megelőzően a Széchenyi Programiroda térségi irodavezetőjeként dolgozott, onnan érkezett a baranyai alakulathoz, ahol – Kiss Balázzsal közösen – technikai vezetői feladatokat lát el. Közülük Arnold ül majd le a mérkőzéseken a kispadra, részt vesz a klub szervezési munkáiban.

Fiatal erőnléti edző is érkezett a klubhoz Tar András személyében, aki korábban már belekóstolt a profi osztály légkörébe is, ugyanis a Szentlőrincnél ő felelt a fizikai felkészítéséért a másodosztályban is.