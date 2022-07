Nagyot harcolt Michelisz Norbert, hogy minél több pontot szerezzen a túraautó-világkupa (WTCR) portugáliai nagydíjának első futamán, hiszen minden egységre óriási szüksége van, miután a múlt hétvégén az első helyről technikai probléma miatt kiesett.

Az Vila Realban is látszott most, hogy a Hyundainak nagyon nem fekszik ez a pálya, nem igazán volt versenyképes. A két Lynk&Co, Yan Ehrlacher és Santiago Urrutia szinte azonnal elléptek a mezőnytől, s a hondás Néstor Girolami sem tudta velük tartani a tempót. A baranyai pilóta az ötödik helyről indult, s közel nyolc percet követően egy helyet tudott előrelépni, de látszott, hogy ehhez is totálisan a határon kell autóznia. Onnantól kezdve végig a visszapillantót kellett lesnie, hiszen Ma végig ott volt a lökhárítójában.

Az élen nem sok minden történt így, csak Urrutia előzte meg csapattársát. Girolami a futam végére kicsit lelassult, így azért izgulhattunk, hátha Michelisz meg tudja szerezni idei első dobogóját, de ehhez nem volt elég erő az Elantrában. A magyar versenyző azonban így sem lehet elkeseredett.

Folytatás 18 óra 15 perckor a második versennyel.

Az eredmény: 1. Santiago Urrutia (uruguayi, Lynk&Co), 2. Yan Ehrlacher (francia, Lynk&Co), 3. Néstor Girolami (argentin, Honda), 4. Michelisz Norbert (magyar, Hyundai)... 9. Tassi Attila (magyar, Honda)... 12. Nagy Dániel (magyar, Zengő Motorsport).