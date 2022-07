Az már az idény haladtával is megmutatkozott, hogy a töttösi körülmények sokat javultak, a megyei II. osztályban szereplő felnőttcsapat pedig kiválóan igazolt nyáron, ami a pontok számán és a helyezésen is meglátszik. Hetedikként zárt az alakulat, ráadásul néhány szerencsésebb kimenetelű találkozóval még előrébb is végezhetett volna.

A sikerkovács pedig ezúttal Brecska László volt. Összeszedte a játékosokat, eredményes futballt játszatott gárdájával, és elhitette velük, hogy jobbak is lehetnek. A történet a részéről folytatódhatott volna, hiszen lánycsóki állásajánlatot is visszautasított, továbbá már az edzőmérkőzéseket is intézte, illetve új játékosokat is csábítgatott, de kopogtatott a vezetőség.

– Meglepetésként ért, némileg csalódott is vagyok, mert az utolsó beszélgetéseinkből még csak gondolni se mertem volna, hogy ennek itt a vége. Persze rosszul érint, hiszen mire meghozták ezt a döntést, addigra gyakorlatilag már minden kispad elkelt. Azonban az edzők sorsa ilyen. Az a meccs biztos, amit lefújtak, és te álltál fel a kispadról. Hogy a következő találkozón te fogsz-e leülni, az sosem garantált – nyilatkozta lapunknak Brecska László.

A trénert Geresdlakra hívták, ahol edzősködött már korábban, – neki köszönhetem, hogy ifistaként a felnőtt mezőnyben is kipróbálhattam magam – és olyasfajta sikereket ért el, amelyről az egyesület most csak álmodik. A feladat adott, voltaképp a nulláról kell felépítenie egy olyan klubot, amely rég nem látott magasságokba szeretne felemelkedni.

Ennél nagyobb motivációra nem is volt szüksége az 58 esztendős szakembernek, ugyanis egyetlen fenntartása az volt, hogy olyan csapathoz szeretne szerződni, amely komoly célokat tűz ki maga elé, nem csak vegetál.

– Elsősorban überelni szeretnénk a korábbi évek eredményeit, ami azért nem lesz nehéz (egy pontot szerzett legutóbb a csapat). Talán azzal, ha rendszert teszek a játékba, fegyelmezettséget elvárok, és segítek nekik ezeket a dolgokat felismerni, akkor némileg több teljesítményt lehet belőlük kihozni – zárta gondolatait az údjonsült geresdlaki edző.