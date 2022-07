Már korábban is felröppent a hír, hogy Kulcsár Árpád, PMFC (korábbi) sportszakmai igazgatójának helyét a negyvennyolcszoros magyar válogatott Elek Ákos veheti át. Azóta az biztossá vált, hogy a korábbi szakember nem maradhat a pozíciójában, most pedig bejelentette hivatalosan is a klub, az idén nyáron visszavonuló középpályás a piros-feketék kötelékében folytatja már a pályán kívül, mint szakmai tanácsadó.

– Tudatosan készültem a labdarúgás utáni életemre. Már a húszas éveimben megfogalmazódott bennem, hogy a futball után nem az edzősködés, hanem a sportvezetői vonal foglalkoztat – mondta Elek Ákos a pmfc.hu-nak. – Külföldi klubjaimnál, valamint a magyar válogatottnál is figyeltem a menedzsment működését. Több sportigazgatóval a mai napig tartom a kapcsolatot. A sportág iránti szenvedélyem és motivációm nem múlt el, végül idén nyáron jött el a pillanat, hogy a pályán már nem, sokkal inkább a háttérből szeretnék segíteni, mert nagy ambícióim vannak vezetőként.