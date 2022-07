Bejelentette az előző szezonban Nyíregyházán futballozó Csörgő Raul szerződtetését a Szentlőrinc SE NB II.-re készülő labdarúgócsapata. Ahogyan arról korábban írtunk, Csörgő eddig is részt vett a gárda felkészülésében, hiszen az edzőmeccseken is pályára lépett. Ezek szerint ezeken meg is győzte a szakmai stábot arról, hogy szükség van rá.