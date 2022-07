Nem volt szerencséje az elmúlt hétvégén Michelisz Norbertnek Spanyolországban, hiszen a baranyai pilóta az első helyről esett ki a túraautó világkupa (WTCR) motorlandi 2. futamán, pedig előtte egy fantasztikus manőverrel előzte meg Mát.

Most Portugáliában javíthat a korábbi bajnok, ma már az időmérőkön lesz lehetősége hasonlóan jó helyzetbe hozni magát, majd a 14.10-kor kezdődő első, és a 18.15-kor rajtoló második futamon lesz esélye ismét a dobogóért harcolni a Hyundaival.

Vila Realba egy másik magyar pilóta is egész biztosan szívesen tér vissza, hiszen tavaly Tasi Attila nyerte a második futamot, pedig Esteban Guerrieri indult a pole pozícióból. A leggyorsabb kört is a magyar versenyző futotta, 1:45.15-t futott. Azon a a hétvégén egyébként Michelisz is dobogóra állt, a harmadik helyen ért célba.