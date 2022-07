– 2020 márciusában kezdtem el szimulátorozni, amikor a Covid kezdődött, de már előtte is nagyon vonzott a versenyzés – vallotta a klub portálján Bohata, akiről aztán kiderült, remek érzéke van hozzá. Már az első Elit ligában töltött szezonjában bajnok lett. – Apránként raktam össze a kis szimulátorom, először csak egy kormánnyal kezdtem, később pedig beszereztem egy vázat és egy gamer monitort is. Az F1 Hungary Ligában kezdtem és a mai napig ott versenyzem. Szerencsére hamar sikerült kiharcolnom a legmagasabb osztályban való versenyzést. Az első Elit 1-es szezonomat nagy meglepetésre sikerült megnyernem. A második szezonom jelenleg is zajlik, nagyon szoros a csata, van még 4 futam belőle, amit próbálok a lehető legeredményesebben befejezni immáron PMFC e-Sport színekben.

Ezzel már két profi labdarúgó is erősíti az e-sport csapatot, hiszen Hegedűs Márk a FIFA csapat tagja is.