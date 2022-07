Szentlőrinc Megtalálta a Szentlőrinc, ki vezesse tovább az NB II.-es labdarúgócsapatát. Debrecenből érkezett az új szakvezető, a már élvonalbeli tapasztalattal rendelkező Jeremiás Gergő, hogy újabb fejezetet írjon a klub történetébe.

– Nagyjából két héttel ezelőtt keresett meg Fekete Tivadar (sportszakmai igazgató – a szerk.). Akkor még nem volt ajánlat, csak érdeklődött arról, mik a terveim a DVSC-nél. Pár nap alatt ez átfordult egy olyan beszélgetésbe, amikor már konkrétumokról is szó esett – kezdte érdeklődésünkre Jeremiás. – Mindig is a terveim között szerepelt, hogy vezetőedző legyek, és a legjobb időben jött a megkeresés, hiszen a Debrecennél is volt egy tulajdonos váltás, ami az én munkámat is érintette. Azt gondoltam, ha ebbe most nem vágok bele, azt életem végéig bánni fogom.

Hozzátette, amit felvázoltak neki a baranyai klubnál, teljesen világos. A céljuk idén is a bennmaradás lesz.

– Szimpatikus volt, ahogyan ezt a klubot működtetik és benntartották az elmúlt két szezonban. Tetszik, hogy sok fiatal van a keretben, és eljutott odáig az egyesület, hogy meg tudja, meg akarja tartani azokat, akik a sikerekben részt vettek. Fontos, hogy a keret nagy részét egyben tartották, mert ez állandóságot jelez. Ebben pedig nagyon hiszek – folytatta.