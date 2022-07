A FIBA Európa-kupában rajthoz álló együttes ezáltal a center posztra is megtalálta azt az opciót, akivel megkönnyítheti Kiss Virág dolgát. Hazájában hat különböző klubban is megfordult, és 2017-18-ban a spanyol válogatottban is szerephez jutott, nem is akármilyen erősségű csapatban, hiszen 2017-ben Csehországban Európa Bajnokok lettek, a 2018-as világbajnokságon pedig bronzérmet nyertek. Ezzel a renoméval érthető, hogy miért látja benne a pécsi gárda annak lehetőségét, hogy átsegíti a nemzetközi porond nehézségein.

– Nagyon izgatott vagyok, a váltás miatt. Ez az első alkalom, hogy Spanyolországon kívül fogok játszani, és örülök, hogy ezt Pécsett tehetem meg. Nagyon várom már, hogy megérkezzek és elkezdhessek dolgozni a csapattal, szeretnék segíteni a klubnak abban, hogy elérje minden célját. Sokat hallottam a klubról és a városról, és nem is lehetnék boldogabb a döntésemmel, hogy itt fogok játszani. Hola Pécs! – nyilatkozta a PEAC honlapjának Beatriz Sanchez.