Megvannak azok a helyzetek, ahol nem fáj az embernek az elválás, ha a sportcsapata vezetőedzőjéről vagy játékosáról van szól. Azonban sokszor annyi szép emléket köszönhet a szurkolótábor egy-egy sportembernek, hogy nehéz a búcsú, még ha nemsokára ellenfélként újra köszöntheti is a korábbi kedvencet.

Azt talán nem is kell ecsetelni, hogy Csirke Ferenc milyen nyomot hagyott a pécsi kosárlabdán, s a sportág szerelmeseiben. A PVSK-Veolia tábora még az elmúlt idény végén is rendszeresen az ő nevét skandálta, amikor nem ment a csapatnak, pedig már a második idényét taposta az NKA Universitas PEAC élén. Valószínűleg a lányok tábora sem fogja elfelejteni, mit köszönhet neki. Még a sportágnál maradva nem lenne meglepő, ha Veljko Brkics neve is újra és újra felmerülne évek múltán, hiszen a csupa szív center óriási elánnal vetette bele minden csatába magát a Panthers mezében. Így tett Sarok Nikoletta is a PEAC színeiben, aki még ellenfélként sem tér vissza, hiszen befejezte profi pályafutását.

A labdarúgók között is sok olyat találunk, aki hiányozhat a baranyai szurkolóknak. A Pécs gólvágói, Adamcsek Máté és Geiger Norbert is már a PMFC védőit fogja riogatni, míg Nagy Barnabás a lőrinci támadóknak is nehéz pillanatot fog okozni. Bár nem jött a szép lezárás Marián Sluka történetében Szentlőrincen, sok szurkoló zárta a szívébe a trénert. Egészen biztos, hogy így történt ez Aczél Zoltán esetében is, aki veretlenül lett bajnok a Mislennyel.

Ugyanúgy hiányozhat majd a vízilabda szerelmeseinek Józsa Ottó a Füszért kapujából, s a komlói kézirajongóknak Jóga Norbert és Szkokán Szabolcs hatalmas szíve, amit minden egyes találkozóra ki is vittek a pályára, amíg a bányászokat képviselték.