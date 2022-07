A versengés Kováts Tibor, a Békés Megyei Diáksport Tanács titkára és édesapja kezdeményezésére indult 22 évvel ezelőtt. A kiírás legfőbb célja az esélyegyenlőség, hogy a kis létszámú iskolák diákjai a legnépszerűbb sportágakban mind egyéni, mind csapatsportokban sikerélményhez jussanak ne csak körzeti, esetleg megyei, de országos szinten is.

A három sportágban közel 9000 tanulót neveztek be, a legtöbb nevezés (5000) atlétikában érkezett. Az országos döntőre több mint 800 diák jutott el, atlétikában csapat- és egyéni versenyek is zajlottak mindkét nemben, míg kézilabdában lányok, labdarúgásban pedig fiúk versenyeztek. A legkisebb lélekszámú falvak, amelyeknek csapata eljutott az országos döntőre: Szögliget (606 fő lakos), Rábacsécsény (615 fő) és Ragály (624 fő).

Ami a baranyai eredményeket illeti: a tizenegyedik helyen végzett a kézilabdacsapatok mezőnyében a Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Mecseknádasdról. A labdarúgók között a Vásárosdombói Általános Iskola jutott el a fináléig, végül pedig a hetedik helyen zárt.

Az atlétikai eredményeket tekintve is szép teljesítményt nyújtottak a baranyai sportolók. Sokan legjobb időeredményeiket is felülmúlták, de olyan induló is volt, aki éremmel a nyakába térhetett haza. A hárompróba csapatversenyén első helyett lett a Kenderföld-Somági Általános Iskola Komlóról. A svédváltóban pedig a Beremendi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zsebelt be egy ezüstérmet.

Továbbá egyéniben szép teljesítménnyel rukkolt elő saját számában: Törgyéki Dániel, Gyura Vilmos, László Anasztázia, Rittlinger Ádám, Szappanos Armand, Salai Dániel, Fieder Szabolcs, Pernecker Noémi, Lakatos Bianka, Kardos Renátó, Hordós Rajmund, Óbert Olivér, Hordós Rajmund József, Czinczár Flóra, Czinczár Flóra, Orsós Jázmin.