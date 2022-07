Grabant Bence és Tihanyi Olivér kontraktusát is meghosszabbította az NB II.-es labdarúgó bajnokságra készülő Pécs, így az ő játékukat még legalább egy idényig élvezhetik a piros-feketék szurkolói.

A magas támadónak viszont újabb kihívója érkezett. Tóth-Gábor Kristófot is szerződtette ugyanis a PMFC, aki remek pedigrével rendelkezik. A 2001. szeptember 11-én született hórihorgas csatár Nagykanizsán és az Illés Akadémián nevelkedett, s tagja volt a korosztályos válogatottaknak is. Korosztálya egyik legnagyobb tehetségeként tartották számon. A Budapest Honvéd is felfigyelt rá, amelynél nem csak a magyar élvonalban, de az Európa-ligában is bemutatkozhatott. Az elmúlt két évet a Siófok, a Kazincbarcika és a Szombathelyi Haladás kötelékében töltötte. A Halinál 12 alkalommal volt kezdő, s ugyanennyiszer kapott lehetőséget csereként. Két góllal és két gólpasszal járult hozzá nevelőegyesülete sikereihez.