A támadószekcióban több poszton is bevethető, mindössze 22 éves támadóval erősít a Szentlőrinc NB II.-re készülő labdarúgócsapata. Filipovic Markó érkezik az NB III.-as BVSC-Zuglótól.

– A pályafutásomat többször is sérülések hátráltatták, nagyon bízom benne, hogy ezek most elkerülnek Szentlőrincen, mert ha így lesz, biztosan segíteni tudok a csapatnak abban, hogy elérje a célját és bentmaradjon! – fogalmazott Filipovic Marko a klub sajtóanyagában. – Nagyon örültem a baranyai klub megkeresésének, hiszen azt jelentette, hogy a másodosztályban futballozhatok a következő idényben, ahol véleményem szerint meg fogom állni a helyem. Ismerem a szakmai stáb tagjait, Jeremiás Gergőt és Kemény Kristófot, valamint a sportigazgatót, Fekete Tivadart is, ők garanciát jelentenek a kifogástalan szakmai munkára. Remélem, hogy az előttünk álló hónapokban sok időt tölthetek majd a pályán, és jó játékkal, gólokkal, gólpasszokkal segíthetem a csapatot!