Megszerezte a HR-Rent Kozármisleny Gál Szabolcs játékjogát, s ezzel tovább erősítette a védelmét.

Gál Székesfehérváron kezdett focizni, majd a Ferencvároshoz, onnan pedig Nyíregyházára került. A nyírségi együttesben mutatkozott be az NB III.-ban, azután megfordult Diósgyőrben, a Vasasban, Velencén, Rákospalotán és Pápán is. Utóbbi állomáshelyén az NB I.-ben is pályára lépett. Azután Budaörs, majd a szegedi SZEOL következett, hogy aztán a Kecskeméttel két év alatt két osztályt lépjen felfelé: a gárdával előbb az NB III. Közép-csoportjában, majd a Merkantil Bank Liga NB II.-ben szerzett ezüstérmet.