Már a harmadik játékost igazolja le valamelyik baranyai labdarúgócsapattól az NB III.-ra építkező Szekszárd. Korábban a legutóbb Kozármislenyben futballozó Kiszely Dominikot, s az előző szezonban a kék-fehéreknél és Mohácson is játszó Csernik Zsombort csábították el a sárga-feketék. Most ismét a kieső baranyai gárdát gyengíti Turi Zsolt egyesülete, ugyanis egy másik támadót, Nagy Zsombort is szerződtette onnan.