Tehetséges középpályást csábított vissza a HR-Rent Kozármisleny a már NB II.-re hangolódó labdarúgócsapatához. Vogyicska Balázs Mohácson kezdett focizni az NB I.-ben is pályára lépő bátyjához, Bálinthoz hasonlóan, ezt követően került a kék-fehér klubhoz, majd a PMFC kötelékében is pallérozódott. A korosztályos válogatott keretébe is bekerült.

Ezek után került a fővárosba, a Ferencváros akadémiájára. Az FTC II.-ben pedig a felnőttek között is lehetőséget kapott. Az előző idényben a verhetetlen Misleny ellen is pályára lépett csapata egyik legmeghatározóbb tagjaként, így akkor elsőkézből mérhették fel a baranyai klub vezető, mire számíthatnak tőle. Ha pedig a fejlődése töretlen marad, mostantól akár hosszú éveken át segítheti a Kozármislenyt céljai felé.