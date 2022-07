A legutóbb az NB III.-as Pápa gárdáját irányította a PMFC új vezetőedzője, Weitner Ádám, de több klub figyelmét is felkeltette csapata játéka, és a munka, ami a mögött volt. Végül a pécsiek ajánlatára bólintott rá.

– Tetszett, hogy a tulajdonos által felvázolt tervekben nagy kihívás van, mert játékosként és edzőként is mindig ezt kerestem – kezdte kérdésünkre Weitner. – Számított, hogy egy nagyváros csapatában lehetek vezetőedző ilyen fiatalon. Nagyon megtisztelő volt, hogy nem valakinek az ajánlása alapján kerestek meg, hanem észrevettek, és láttak bennem fantáziát.

Az elmúlt években Vas László irányítása alatt egy nagyon határozott stílust alakított ki a Pécs, de ebben is várható most változás, s ez kedvezhet a szurkolóknak is.

– Jó, ha egy csapatnak van egy határozott stílusa, az még jobb, ha az edző filozófiáját észre lehet venni a játékon. Ez itt eddig megvolt, mert amit kitalált az elődöm, az maradéktalanul látszott a pályán. Én is szeretem, ha a csapataim küzdenek és agresszívan játszanak, de több tartalmat akarok bele vinni. Szeretném ha a játékosaim felszabadultan futballoznának, mert a nézők ezért szeretik a sportágat. Azért jönnek ki a meccsre, hogy cseleket, gólokat, szép megmozdulásokat, a másik oldalon kemény belépőket, egészséges agreszivitást, szervezettséget lássanak – fogalmazott.