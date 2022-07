Hétvégén megrendezték a Kazincbarcika Rallyt, amelyben természetesen a rally2 és rally3 mezőnyében is volt baranyai versenyző. Sőt, nem csak, hogy volt, de még sikeresen is versenyzett. Zákányi János Vidécz Zsolttal az oldalán száguldotta a leggyorsabb időt a rally3-asok között, így két szép trófeával térhettek haza. Mellettük Buris István is dobogós lett, a P11. kategória harmadik helyét érte el.

A Fiaskó SE versenyzői közül Guzi Jánosék épp csak lemaradtak a bronzról, de az egyesületi társakat, Fábián Lórántékat lenyomták.

A rally2-ben a PSN színeiben indult el Lakatos Tamás, aki a második gyors után 12. volt még, de nem tudta befejezni a versenyt.