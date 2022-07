Edzőmeccs 5 órája

Zakatol tovább a labdarúgók felkészülése

Már több esélye is volt az NB II.-es baranyai labdarúgócsapatok új vezetőedzőinek, hogy felmérjék játékosaik képességét, s azt, mennyire tudják megvalósítani a megálmodott játékot. Azonban még mindig van idő arra a július 31-i rajtig, hogy finomhangoljanak, csiszoljanak az összhangon. Ezt meg is teszik a hétvégén is.

Mindhárom gárda szombaton fog pályára lépni. A PMFC a horvát NK Belisce csapatát fogadja 11 órakor az idősebb Dárdai Pál Edzőközpontban. A Belistye gárdája hazája harmadik vonalában szerepel. A Szentlőrinc szintén horvát ellenfél ellen hangol, az NK BSK Bijelo Brdo csapatához utazik 18 órára. Ez a gárda hazája második vonalában szerepel, nemrég a Misleny ellen is játszott volna, de az a találkozó elmaradt.

Most a Kozármisleny szurkolói sem élvezhetik hazai környezetben kedvenceiket, az a Kaposvár látja őket vendégül 10.30-tól, amely tavaly az NB III. Nyugati csoportjának 10. helyén végzett. A harmadosztályú PTE-PEAC sem fog természetesen lustálkodni szombaton, s egy városi riválissal csap össze. A megye I.-es PVSK lesz az ellenfelük 10 órától egy baráti összecsapásra.

