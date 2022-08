– Hogyan mondanák el egy laikusnak, hogy mi is az a cheerleading?

– A talajtorna, az akrobatika és a tánc mixe. Maga a cheerleading a szurkoláson alapszik, kezdetekben a cheerleaderek különböző sportmérkőzéseken buzdították a csapatokat a szurkolókkal együtt. Mára már önálló sportággá nőtte ki magát. A másik vállfaja a Cheer Dance, ami a Freestyle Pom, Jazz és Hip-hop kategóriákat foglalja magába.

– Igaz, hogy ezt annak idején még a férfiak kezdték el?

– De még mennyire! Kezdetben a Princeton Egyetem amerikai futball meccseire a hallgatók létrehoztak egy férfiakból álló „Pep Clubbot”, mely a szurkolás vezetésére volt hivatott. Az első női szurkoló 1923-ban csatlakozott, az 1940-es évekre pedig már a nők kerültek többségbe és maga a pompon, mint eszköz is csak később jelent meg.

– Az országban mennyire kap teret ez a sportág?

– Hazánkban 2009-ben jelent meg, ami azt jelenti, hogy még nagyon gyerekcipőben járunk, de szerencsére egyre több csapat foglalkozik vele országszerte. Sok egyetemnek van már saját cheer csapata, akik részt vesznek a nemzetközi megmérettetéseken is (ELTE, TE, EKE, DEAC, PTE stb.) és az egyetemek mellett egyre több tánccsapat is foglalkozik ezzel a műfajjal. A 2021/22-es tanévben indították el először a cheerleading/cheer dance OKJ-s edzői képzést Győrben. A tavalyi évben a mi edzői gárdánk is beiratkozott, hogy tudásunkat bővítsük.

– Milyen sikereket értek el ez idáig?

– Első nagy sikerünk az volt, amikor 2015-ben mi lehettünk a Dunai Regattán a Princeton és Harvard egyetemek cheerleading csapata. Ugyanebben az évben, majd 2017-ben is aranyérmet nyertünk az Interregionális Kupán. 2018-ban vettünk részt először a Magyar Egyetemi - Főiskolai Országos Bajnokságon, ahol Show Cheer Team kategóriában aranyérmet nyertünk. 2019-ben ugyanebben a kategóriában ezüstérmesek lettünk, 2021-ben 2 második hellyel gazdagodtunk. 2022-ben 9 kategóriában indultunk, a csapatkategóriákon kívül párosban is kipróbáltuk magunkat. Párosban aranyérmet nyertünk Hip-Hop Double kategóriában, egy arany és egy bronzéremmel lettünk gazdagabbak Jazz kategóriában, valamint versenyzőink ezüstérmesek lettek Freestyle Pom Double kategóriában. Csapataink Show Cheer Team, Jazz és Hip-Hop Team kategóriákban is aranyérmesek lettek. Emellett negyedikek lettünk Freestyle Pom Team kategóriában, valamint B csapatunk 5. helyen végzett Show Cheer Team kategóriában.

– Milyen célokat tűztek ki?

– Elsősorban a sportágat megismertetni és megszerettetni a gyerekekkel és az egyetemistákkal egyaránt. A közeljövőben szeretnénk aktív tagjai lenni a magyar cheer közösségnek, több versenyen és megmérettetésen részt venni ország- és világszerte. A következő nagy megmérettetés az egyetemi világkupa lesz, amit novemberben Krétán rendeznek meg, melyen öt kategóriában, 20 versenyzővel indulunk és képviseljük a PTE-t és Pécs városát egyaránt.

– Hogy áll az utánpótlás?

– A tavalyi évben egy utánpótlás csapatunk volt és nagy örömünkre a korosztályoknak és a létszámnak köszönhetően szeptembertől két csapatot tudunk indítani. Nagyon büszke vagyok a lányokra, ugyanis életük első cheer versenyén áprilisban az ELTE-BEAC Spring Openen Youth Freestyle Pom Team kategóriában ezüstérmet nyertek.

– Ez idáig volt már részük bármilyen kellemetlenségben?

– Egy-egy fellépésnél fiú tagjainkat a konferálásnál többször kihagyták már, szimplán pomponlányként bejelentve a csapatot. Azután a látványos emelések, dobások, akrobatikus elemek láttán korrigálni szoktak a konferansziék, hiszen a fiúknak is nagyon komoly szerep jut a koreográfiákban.

Ennek a nagyszerű együttesnek pedig most bárki a részese lehet. Szeptembertől várnak minden 6-25 év közötti lányt és fiút, akinek felkeltette az érdeklődését a sportág. Lehet jelentkezni a csapat közösségi felületén, valamint a [email protected] email címen. Irány egy klassz csapat, a jóhangulatú edzések, a vidám fellépések, az izgalmas versenyek és a világkupa!