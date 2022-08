Jól kezdett a Szentlőrinc az MTK ellen, ha nem nézzük a fővárosiak lesről szerzett és épp ezért meg nem adott gólját az első percben. Azt követően gyorsan megmutatta a piros-fekete alakulat, hogy van ezen a találkozón keresni valója, s nem sokkal később László Dávid lecsúszott beadása majdnem be is hullt a kapuba.

Meglephette Bognár György alakulatát a lőrinciek akarata, hiszen az első gólt is ők szerezték. Egy gyors ellenakció végén Németh Erik bújt ki két védő közül, s Daróczi nagyszerűen meg is találta. Előbbi nem is habozott, s egy igazítás után 14 méterről, kicsit jobbról a jobb alsóba gurított. Balázs Józsefnek esélye sem volt elérni a labdát.

A góltól felbátorodott a Lőrinc, s nyomás alá helyezte ellenfelét, s szép, kispasszos akciókat is vezetett. A 18. percben úgy tűnt, ez góllá is érik, hiszen előbb Erdélyi tüzelhetett tizenhatról, egy védőben akadt el a lövése, majd a gyors labdaszerzés után Rétyi ollózott, de pontatlanul.

A huszadik perc környékén viszont megtalálta a ritmusát a vendég együttes, s elkezdte irányítani a találkozót. Sokáig viszont lövőhelyzetig nem tudott jutni a keményen védekező hazaiakkal szemben. A 33. percben viszont egy belöbbölt labdára remekül indult be Németh Krisztián, s a tőle elvárható higgadtsággal, kapásból tette le a bal alsóba a labdát.