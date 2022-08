Nem is mutathatta volna meg a Szeged elleni találkozónál látványosabban a Szentlőrinc szurkolóinak, hogy meccsről meccsre hogyan érik össze a játéka, hogyan javul a csapatszellem, és milyen az, amikor már működik rendszer szinten, amit Jeremiás Gergő kitalált. Éppen ezért örülhettek kifejezetten, hogy beleegyeztek a pályaválasztói jog megcserélésébe.

Összességében a találkozó lassan indult be, s mindkét csapat előtt adódott lehetőség arra, hogy megszerezze a vezetést, de a legnagyobb ziccerig a piros-feketék jutottak. Rétyi harcolt ki egy büntetőt, s nagyon magabiztosan értékesítette azt. Jobbal lőtt a bal alsóba a másik irányba vetődő Molnár-Farkas mellett.

A találat nem zavarta meg a vendégeket, s Haruna közel járt az egyenlítéshez, de fejese nem talált, így maradt a lélektani előny a Szentlőrincnél. Ezt pedig ki is használta a hazai gárda. Daróczi lódult meg középen, s mivel senki nem lépett oda neki, egészen a tizenhatosig vezethette a labdát. Ha pedig már ott járt, lőtt is, jobbal a jobb alsóba, Molnár-Farkas pedig nem is érte el a takarásból jött löketet.