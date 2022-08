Az ötödik fordulót is a Szentlőrinc SE nyitja a baranyai csapatok közül, hiszen vasárnap már 17.30-kor kifut szurkolói előtt a pályára. Ellenfele a Békéscsaba lesz, amely jelenleg a nyolcadik. A lilák a pécsi vereségüket követően kiütötték a Kazincbarcikát, s a Gyirmótot is legyűrték, szerdán viszont az MTK négyet is berámolt nekik. Kiszámíthatatlan, hogy Lőrincen milyen arcukat mutatják, de a hazai szurkolók bízhatnak az eddigi, előttük játszott meccseken mutatott formában. A Szentlőrincnek egyébként jó az örökmérlege a Csaba ellen, hiszen négy eddigi találkozójukból hármat megnyert, s a legutóbbin is pontot szerzett. Összesen kilenc találatot szereztek a lilák ellen, s a gólszerzőkből Mervó Bence, Szabó Máté és Nagy Zsombor most is a keret tagjai.

A Kozármislenynek ezúttal a második helyezett otthonában kell vasárnap bizonyítania 19 órától. A kék-fehérek semmiképpen sem számíthatnak egyszerű találkozóra, de szeretnék tovább növelni pontjaik számát, ha már a Pécs ellen nem sikerült olyan mértékben, mint szerették volna.

A PMFC hétfőn 17.45-től fogadja a Diósgyőrt, mert az M4Sport közvetíti a találkozót. A DVTK jelenleg a 10. helyen van, mert az első két fordulót elvesztette, de a Tiszakécske és az Ajka legyőzése lendületet adhat neki.

A vasárnapi program: Szentlőrinc–Békéscsaba, Gyir- mót–Mosonmagyaróvár, Tiszakécske–Nyíregyháza, Soroksár–Győr (mind 17.30), Kazincbarcika–Kozármisleny, MTK Budapest–Budafok, Ajka–Csákvár, Siófok–Szombathely, Szeged–Dorog.