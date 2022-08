Ez azonban csak egy minimális makula volt a mislenyi ünnepen, hiszen nyolc perccel később Kirchner távoli lövését Antal csak kiütni tudta, s a kipattanót Bartha közelről a kapuba lőtte. Erre rátett egy lapáttal, hogy percekkel ezután jött egy szöglet, amit Horváth megcsúsztatott, és a hosszún érkező Gál is betalált. Ezzel pedig, mint utóbb kiderült, a végeredményt is beállította. Ennél jobb hazai rajtot talán nem is kívánhatott volna a tavaly még NB III.-as gárda szurkolótábora.

HR RENT KOZÁRMISLENY–TISZAKÉCSKEI LC 3–1 (3–1)

Labdarúgó NB II., 2. forduló. Kozármisleny, 600 néző. Vezette: Gaál Ákos (Huszár Balázs, Kiss Balázs).

KOZÁRMISLENY: Varasdi – Horváth D., Gál, Turi (Füredi, 69.) – Kosznovszky, Tölgyesi – Beke (Kotroczó, 52.), Vogyicska (Puska, 69.), Bartha, Kirchner (Tóth Z., 90+4.) – Kulcsár K. (Hampuk, 69.) Vezetőedző: Tóth László.

TISZAKÉCSKE: Antal – Balázs B., Végső, Máté, Farkas N. (Lovas, a szünetben) – Erdei, Szekér (Pongrácz, a szünetben), Kiss (Horváth Z., a szünetben), Gyurján B. (Balajti, 57.) – Zamostny, Winkler (Vachtler, 75.). Vezetőedző: Visinka Ede.

Gólszerzők: Vogyicska (9.), Bartha (20.), Gál (25.), illetve Winkler (15).

Ez következik (08. 14.): Szentlőrinc–Szeged (17.30), PMFC–Mosonmagyaróvár, Ajka–Kozármisleny (mindkettő 19.00).

