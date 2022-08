Ahogyan az előző évben, úgy idén is elindul a Bajnokok Ligájában a legjobbnak bizonyult magyar csapat, a PTE-PEAC, amely ezen felül is eredményes évet tud maga mögött.

– A régió legeredményesebb klubja vagyunk! Ha az elmúlt évet nézzük, megnyertük az Extraligát és a Bajnokok Ligájában indulhattunk, amire 13 éve nem volt példa magyar csapat esetében – kezdte dr. Ács Pongrác, a PEAC ügyvezető elnöke a témában tartott sajtótájékoztatón. – Ha már elindultunk a BL-ben, nem nézelődni mentünk, a négyes csoportban mérkőzést is nyertünk, így az ETTU Kupában folytathattuk.

Ezt követően a vezető kiemelte, zsinórban harmadik bajnoki címét húzta be a csapat, ami összességében a negyedik PEAC-arany volt.

– Az utánpótlásunk is az egyik legerősebb az országban, a 13-14 éves kislányaink megnyerték az NB I.-t, így idén ők is az Extraligában indulnak. Nincs még egy ilyen vidéki egyesület, ahol női és férfi Extraliga csapat is szerepel. Büszkék vagyunk arra is, hogy az U18-as fiúk megnyerték a csapatbajnokságot. Ismét azt mondhatom, nincs még egy vidéki klub, ahol nem csak a felnőtt, de az ifjúsági csapat is bajnok tudott lenni – folytatta.