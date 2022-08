Azonban nem csak a verseny jelentett ezen a hétvégén kihívást Makainak, hiszen saját maga elé állított egy olyan mérföldkövet, ami a legrutinosabb erőembereket is nagy feladat elé állítja. Az országos rekordot készült beállítani, s ez sikerült is neki. Ezt pedig csak maguk a számok tudják még hangsúlyosabbá tenni. Egy 207.1 kilogrammos kőgolyót rakott fel 122 centiméter magasságba. Ezt egy versenybíró is hitelesítette, így a vállalkozó szelleműeknek most a siklósi sportoló eredményét kellene túlszárnyalnia.

– Nagy öröm, hogy ez sikerült, mert rengeteget dolgoztam érte, sokat foglalkoztam ezzel a fajta edzésmunkával. A kőgolyó, mint versenyszám fekszik, mert nyers erő kell hozzá, és a korábbi sportolói múltam megalapozta ezt – jelentette ki Makai. – Jövőre szeretném ezt is megdönteni egy tíz kilóval, mert úgy érzem, még van bennem. Persze még idén is indulok erőember-versenyeken, mert látom, ahogy rutint szerzek, egyre előrébb kerülök. Az MMA-ba vagy más szabályrendszerű küzdelembe csak akkor térnék vissza, ha valami számomra érdekes, izgalmas dolog érkezne.