Már a sorsolást követően is egy igazi presztízs mérkőzésre lehetett számítani. Külön érdekesség, hogy Schmidt megfordult a tolnai csapatban, míg Kvanduk János évekig vezetőedzője volt a Szekszárd alakulatának. Ráadásul még Farkas és Vég is pályára lépett a szekszárdi utánpótlásban. Továbbá Csernik Zsombor és Nagy Zsombor a legutóbbi szezonban még piros-fehérben szerepeltek, most pedig vendégként érkeztek Mohácsra.

Az összecsapást megelőzően Dr. Balogh István, a Szekszárd UFC pályaedzője úgy nyilatkozott, hogy páran nagy terhelést kaptak, így felforgatott együttesre lehet számítani.

Nos, talán ennek is volt köszönhető, hogy a baranyai gárda sokáig pariban volt vetélytársával, azonban az idő haladtával kijött a két csapat közti különbség.

Az első találatot Tóth Dávid szerezte, aki mindenkinél gyorsabban reagált, s a mohácsi kapusról kipattanó labdát azonnal a kapuba zúdította.

A második játékrészben Csernik Zsombor megduplázta együttese előnyét, majd a hajrában büntetőből is eredményes volt a Szekszárd Fekete révén.

Ezzel a B Build Mohács labdarúgócsapata búcsúzott a kupasorozat első körében.

B Build Mohács–Szekszárdi UFC 0–3 (0–1)

Labdarúgás, MOL Magyar Kupa első forduló, Mohács. Vezette: Iványi (Jakab B., Kondákor)

Mohács: Farkas – Ignácz O. (Tompász, 77.), Hetényi, Racskó (Károly, szünetben), Spannenberger – Vég B., Kocsis, Müllerlei – Schmidt Zs. (Szabó B., 77.), Péter J. (Megyeri, 85.), Kalló (Kiss I., szünetben). Vezetőedző: Kvanduk János.

Gólszerzők: Tóth D. (22.), Csernik (70.), Fekete M. (82.)