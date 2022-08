Nem unatkozhattak a labdarúgás szerelmesei szerda délután a Stadion utcában, ugyanis igencsak jó iramú mérkőzést vívott a Kecskemét második számú csapatával a frissen feljutó PTE-PEAC.

Helyzetekből nem volt hiány egyik oldalon sem, ráadásul az első játékrész felénél kiszakadt a pécsi gólzsák.

Előbb egy szöglet után Bohata elé került a labda, aki nagy erővel kilőtte a bal alsó sarkot. Ezzel a baranyai klub 31 év után ismét gólt szerzett a harmadosztályban. Percekkel később már két találattal vezetett a házigazda. Egy remek támadás végén Makai Márk mattolta az ellenfelet, így már két góllal vezetett Lőrinc Antal legénysége.

A második játékrészben a kecskeméti brigád átvette az irányítást, és több lehetőséget is kiharcolt, de Paceka hatalmas bravúrokkal őrizte együttese előnyét.

Ahogy telt az idő, úgy egyre többet vállalt a Kecskemét. Nem is állt messze attól az alföldi klub, hogy faragjon hátrányából, azonban ezúttal a szerencse is elkerülte Szabó Tibor alakulatát. Olyannyira, hogy az utolsó percben még a csereként beálló Tóth Attila is eredményes volt.

Ezzel a PTE-PEAC labdarúgócsapata bizonyította, hogy képes lehet felvenni a versenyt a 2022/23-as szezonban bárkivel, így elérheti a kitűzött célokat ezen a szinten is.

PTE-PEAC–Kecskemét II. 3–0 (2–0)

Labdarúgó NB III., Közép-csoport, 2. forduló. Pécs, 150 néző.

PEAC: Paceka – Than, Forró A., Nagy M., Varga B. – Archie (Tóth A., 72), Temesvári (Takács M., 72.), Kása B. (Dargó, 86.) – Keresztes B. (Bischoff, 65.), Makai (Sárközi, 65.), Bohata. Vezetőedző: Lőrinc Antal.

Kecskemét II.: Cseh – Vén, Barkóczi, Szalai – Győri B., Bodor, Hatvani, Győri Á., Szamosi – Major E., Major Sz. Vezetőedző: Szabó Tibor.

Gólszerzők: Bohata (25.), Makai (28.), Tóth A. (90.)

Ez következik (08.14.): Hódmezővásárhely–PTE-PEAC (17.30).