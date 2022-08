– Ez egy újjá alakuló csapat. Az előző idény után sok játékos távozott, és sokan is érkeztek a helyükre, új szakmai stáb is van. Ebbe csöppentem bele. Bízom benne, hogy továbbra is tudom segíteni a csapatot, és még jobb eredményeket érünk el – folytatta. – Új alapokról indultunk, de kezdjük egyre jobban megérteni egymást a pályán és azon kívül is. Az edzőmeccseken is folyamatosan fejlődtünk, és a legutóbb is azt éreztem, hogy léptünk egyet előre játékban mint csapat a Békéscsaba elleni nyitányhoz képest. Remélem, még messze van a legjobb teljesítményünk, de mérkőzésről mérkőzésre közelebb érünk majd hozzá.