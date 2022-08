Vasárnap az NK Tomislav-Livana ellen játszik a PVSK labdarúgócsapata felkészülési mérkőzést.

Az idei szezonban már másodszor szerepel Horvátországban a PVSK. A szezon kezdete előtt hasznos lehet a szomszéd országban lejátszott találkozó.

– Nagyon fontosak ezek a találkozók, a Donji Mihojlac elleni is az volt, természetesen a sportkapcsolatok kialakítása mellett, szakmai hozadéka is van. Próbálunk alkalmazkodni a helyi körülményekhez. A Livana egy nagyon jó csapat, de mi is egyre jobb formába lendülünk – nyilatkozta Mink Olivér, a PVSK vezetőedzője.

A Megyei Kupában nem kell játszania a csapatnak, mert az első fordulóban erőnyerő. Kisorsolták viszont a Magyar Kupa következő fordulóját. A PVSK augusztus 27-én, az NB III.-as Kaposvárt fogadja a Verseny utcában.

Az NK Tomislav-Livana–PVSK labdarúgó mérkőzés vasárnap 17:30-kor kezdődik Horvátországban.