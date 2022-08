Kétgólos vereséggel kezdte az idei szezont Lőrinc Antal legénysége, de nincs idő a sebek nyalogatására, jöhet is a labdarúgó NB III. Közép-csoportjának második köre.

– Az első fordulóban elkövettünk pár hibát védekezésben, csapatszinten és egyéniben is egyaránt, amit a Majos könyörtelenül kihasznált – vélekedett a pécsi vezetőedző. – Annak ellenére, hogy váltottunk, a második félidőben már nem tudtuk visszahozni a meccset. Próbáltunk megtenni mindent annak érdekében, hogy fordítsunk, de ez most nem sikerült. Ezúton is szeretnék gratulálni a Majosnak. Nekünk pedig nincs más dolgunk, mint a hibáinkból tanulni, hiszen javítanunk kell.

A Kecskemét második számú gárdájának még fájóbb lehet a nyitány, ugyanis hazai pályán kapott ki a Cegléd ellen. Ennek tudatában tehát egy igencsak kiélezett találkozóra lehet számítani, ugyanis egyik együttes sem akar két találkozó után nyeretlenül ráfordulni a hétvégére.

– Vereséggel kezdtek ők is, de mi hazai környezetben játszhatunk. A hazai meccseinken kell begyűjtenünk azokat a pontokat elsősorban, amelyek szükségesek ahhoz, hogy elérjük a céljainkat. Természetesen lesz változás a kezdőcsapatban. Olyanoknak fogok lehetőséget adni, akik frissebbek, vagy nem voltak terhelés alatt vasárnap. Hosszú a csapat, hosszú a keret, így mindenkinek lesz lehetősége arra, hogy bebizonyítsa, hogy képes helytállni ebben az osztályban is – nyilatkozta lapunknak a PTE-PEAC trénere, Lőrinc Antal.

A különbséget könnyen lehet, hogy a pécsi szurkolók jelenthetik majd, hiszen ők is már régóta várták a pillanatot, hogy kedvenc brigádjuknak szoríthassanak egy magasabb osztályban.

Egy biztos: ha a drukkerek átsegítik a mélypontokon a játékosokat, akkor megszerezheti első három pontját a csapat a Stadion utcai PEAC pályán.