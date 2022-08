Idén 34. alkalommal kerül sor az Orfűi Tó Show Futásra, amelyet a Melitta SE rendez meg most szombaton, augusztus, 6-án, a Bartha Textilház támogatásával.

A rajt este 19.00-kor lesz a baranyai üdülőhely Nagy parkolójában. Előtte még a helyszínen is lehet nevezni, aznap 17.00-18.30 között. Tavaly csaknem 200 résztvevő volt, a szabadidősport-rendezvény szervezői legalább ennyire most is számítanak, ha az időjárás megengedi.

Minden további részlet a Melitta SE honlapján található meg.