A rajongók persze igazi presztízscsatára készülhetnek az eddig veretlen Pécs és a harcias mislenyiek között.

– Szerintem jó mérkőzés lesz, mert futballozós csapatok találkoznak. Ahogy hallom, a Kozármisleny is szemre tetszetősen játszik, és mi is sokat fejlődtünk ezen a téren, illetve Ádám révén újabb és újabb lépéseket teszünk. Biztos, hogy érzelmekkel teli mérkőzés lesz, mert sok játékos megfordult mindkét klubban, valamint a szomszédvárak rangadója mindig parázs összecsapást hoz, amióta megrendezik – jósolta.

Ugyanakkor a kozármislenyi klub már most jelezte, hogy stadionjuk férőhelyei végesek, így mindenkinek azt tanácsolják, hogy időben érkezzenek a szurkolók, valamint csak a lelátón és környékén foglaljanak helyet. A 210 fős vendégszektor a pécsieknek lesz fenntartva, a hazai rész pedig 670 főt fogadhat, ami valószínűleg gyorsan megtelik majd.

A sereghajtóhoz utazik a Szentlőrinc, hogy újabb pontokat gyűjtsön be. Azonban hiába kapott 11 gólt három meccs alatt a házigazda, a piros-feketék most sem mehetnek biztosra. Sőt, a két egylet múltja arra világít rá, hogy a lőrinciek egyik mumusa a mostani ellenfél. Mindössze négyszer találkoztak eddig, de egyetlen győzelem sem fűződik Keresztesék nevéhez. Legelső találkozásukkor a Dorog 2–0-ra nyert, s azóta két gól nélküli, s egy 2–2-es döntetlen született köztük. Most erre a sorozatra kellene pontot tenni.

A szerdai program: Dorog–Szentlőrinc, Szombathely–Szeged, Nyíregyháza–Soroksár, Csákvár–Tiszakécske, Mosonmagyaróvár–Kazincbarcika (17.30), Győr–Siófok (17.45), Kozármisleny–PMFC, Diósgyőr–Ajka, Budafok–Gyirmót, Békéscsaba–MTK (19.00).