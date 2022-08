A szünetben egyik vezetőedző sem cserélt, így a játékképe sem változott. Sőt, Helesfaytól kellett két újabb bravúr a 60. percig, hogy ne rezzenjen meg a hálója. Igaz, egy nagyobb védést Varasdinak is be kellett mutatnia. A 61. percben aztán Weitner Ádám négyet is cserélt a Pécsnél, s érkeztek azok, akik eddig a gólokat szállították a piros-feketéknek. Azonnal reagált is erre a hazai gárda, s kettőt változtatott, azonban percekkel később így is jött a meccs legnagyobb pécsi ziccere, Tóth-Gábor lódult meg a balösszekötő helyén, s ketten vihették a kapusra a labdát, de a pécsi csatár fölé bombázott.

Az utolsó 20 percre a paprikás hangulat is megérkezett egy két elkésett belépő után, a játékvezető kezéből pedig elkezdett kicsúszni az irányítás. A 90. percben aztán robbant a pécsi tábor, mert Tóth-Gábor épp előttük szerzett gólt, de a partjelző lest jelzett, így érvénytelenítették a találatát, ami hatalmas indulatokat váltott ki. A második játékrészért viszont mindenképpen érdemes volt kilátogatni a meccsre.

HR-RENT KOZÁRMISLENY–PMFC 0–0

Labdarúgó NB II., 4. forduló. Kozármisleny, 1000 néző. Vezette: Radványi Ádám (Sinkovicz Dániel, Vörös Dániel)

KOZÁRMISLENY: Varasdi – Gajág, Gál, Turi – Kosznovszky, Horváth D. – Vogyicska (Vajda 62), Bartha, Kulcsár (Bognár 81), Kirchner – Tóth Z. (Puska 62) Vezetőedző: Tóth László

PÉCS: Helesfay – Marques, Katona L., Rácz, Svedyuk – Takács (Futó 60) – Grabant (Harsányi 60), Kövesdi, Nikitscher, Kónya (Kesztyűs 60) – Tihanyi (Tóth-Gábor 60). Vezetőedző: Weitner Ádám