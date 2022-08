Egy 24 órán át tartó kihívással írták be magukat hatvanheten Dunaszekcső sporttörténelmébe. A pingpong szerelmesei ennyi időn át játszottak az asztal mellett, hogy teljesítsék ezt az elképesztő rekordot a művelődési házban. A rendezvény pedig nem csak az aktív sportolók között volt népszerű, a korábbi versenyzők közül is sokan asztalhoz álltak. Annak sem kell azonban csalódottnak lennie, aki most ebből az eseményből kimaradt, hiszen hagyománnyá szeretnék tenni ezt a megmozdulást, s újra és újra teljesíteni ezt az egy napon át tartó asztalitenisz-ünnepet.

Forrás: Dunaszekcsői Művelődési Ház