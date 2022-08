Remekül versenyzett az úszó Eb-n a pécsi születésű Jakabos Zsuzsanna, aki egy ezüsttel (400 vegyes) és egy bronzzal (4x200 m gyorsváltó) zárta az kontinens tornát. Zárásképpen szerda este még a 200 pillangó fináléjában is vízbe ugrott. Jakabos két Eb-ezüstérmet szerzett már korábban ebben a számban, most 50 méternél és 100-nál is a hetedik helyen haladt, azonban a táv második felében remekül hajrázott, és egészen az ötödik helyig jött fel.

Az Európa-bajnokság egyébként az egész magyar küldöttség számára fantasztikusan sikerült, hiszen Magyarország az éremtáblázat második helyén zárt a házigazda Olaszország mögött 5 arannyal, 7 ezüsttel és 3 bronzzal.